Xavi: “Estoy más motivado sabiendo que cada vez me queda menos en el cargo”

“Creo que lo dejé muy claro, no tiene que cambiar nada, estoy centrado en el día a día. La decisión fue acertada, creo que el club necesitaba este cambio de rumbo. No me centro en nada más que en el partido de mañana, no pienso ni en Vigo ni en Nápoles. Lo otro no varía nada, la decisión está clara”, apuntó.