Wílmar Barrios y Yesus Cabrera muestran humildad y agradecimiento

En el fútbol y en la vida el ser humano tiene que ser agradecido y Wílmar Barrios, volante del Zenit de Rusia, y Yesus Cabrera, figura del América de Cali, así lo demuestran con sus acciones diarias.

Barrios y Cabrera, el primero nacido y criado en La Candelaria y el otro en Olaya Herrera, ambos barrios bien populares, aprovecharon La Hora del Buzo, un programa en vivo que dirige Daniel Aguirre , para enviarle un mensaje a Henry Calderón, el técnico que los formó como deportistas y como personas.

“Aprovecho para enviarle un saludo especial al profe Calderón, quiero desearte que Dios te siga bendiciendo e iluminando en ese camino para que sigas aportando lo mejor de ti a cada uno de esos niños que vienen en crecimiento, que pulas su talento deportivo, pero más allá de ello los ayudes, como me ayudaste a mí, a ser personas de bien. Más allá del talento deportivo hay que ser buenos seres humanos y eso fue lo que tú me enseñaste a mi, siempre voy a estar agradecido contigo, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo y que sigan viendo más éxitos a tu vida”.

Cabrera, por su parte, aseguró que: “Profesor Calderón lo admiro mucho por todo lo que hace, has sido una influencia positiva en mi carrera, usted me enseñó primero que todo a ser una buena persona, me formaste como ser humano. Como entrenador eres el mejor de Cartagena, lo has demostrado, gracias por tus enseñanzas, te quiero mucho, eres como un papá para mí, bendiciones y sigue adelante”.

Wílmar y Yesus hicieron parte de Ciclones, en donde el profesor Calderón pulió su talento deportivo y personal y gracias a eso ambos pudieron dar el salto al profesionalismo.

Calderón, quien ha dirigido varias selecciones Bolívar, tiene como proyecto de vida su Escuela Talentos Cartageneros, que ha venido mostrando grandes resultados deportivos a nivel local y nacional.