Wílmar Barrios, muy cerca de ser campeón nuevamente con el Zenit

En entrevista reciente de Barrios con El Universal, el volante de marca dijo que quería terminar la temporada de buena forma. “ La idea es el título en la Copa Rusia, siempre la apunto a aprovechar cada oportunidad que se me presente como si fuera la última”.

Se mostró satisfecho con lo hecho hasta el momento en su carrera. “He alcanzado las metas que me he propuesto, como jugar Olímpicos, Mundial, Copa Libertadores, Europa League y Champions. En este último torneo mi sueño es enfrentarme a un Real Madrid o Barcelona de España y si se me da, disfrutarlo al máximo.”.