Vinicius Junior llega a la Supercopa siendo el futbolista con más valor

Muchas cosas han cambiado en un año para el brasileño. Tanto que ha pasado de no ser titular en el Real Madrid a ser inamovible y el futbolista con mayor valor de mercado de toda una final de Supercopa. Ya en la final de la ‘Champions’ rozó este honor, pero tuvo que compartirlo con el egipcio Mohamed Salah, quien tras la última actualización, del 3 de junio, bajó de los 100 a los 80 millones de euros.

Y es que la segunda etapa del italiano Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid arrancó con un tridente de ataque formado por Bale, Benzema y Hazard; y acabó con Fede Valverde, Benzema y Vinicius.

El brasileño no tardó en ponerle fácil está decisión a ‘Carletto’. La confianza en Hazard no surgió sus frutos ya que el belga, aún con la placa de osteosíntesis en su peroné derecho y que ya se quitó el pasado 29 de marzo, no mostraba síntomas de mejoría, mientras que ‘Vini’ marcó tres goles en los 55 minutos que jugó saliendo desde el banquillo en los dos primeros encuentros de LaLiga Santander; igualando así su mejor registro en el campeonato doméstico en sus tres campañas anteriores. Le puede interesar: Video: Estos fueron los goles del Real Madrid en su victoria ante la Juventus