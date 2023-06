Vingegaard: “No estoy en plena forma, me queda mucho trabajo hasta el Tour”

A pesar de la exhibición Vingegaard no cree que se encuentre en pla forma física.

“Mañana veremos cómo me siento, pero es una etapa muy diferente. En cualquier caso, es una de las carreras más importantes del año, me sentiría muy honrado si consigo ganarla mañana. No creo que esté en plena forma, todavía tengo mucho trabajo por hacer de aquí al Tour de Francia”, dijo. EFE

soc/lm