El italiano Vincenzo Nibali, uno de los siete corredores de la historia del ciclismo con las tres grandes en su palmarés, abandonará el Trek Segafredo para volver a vestir el maillot del Astana, equipo en el que militó de 2013 a 2016 y donde logró la mayor parte de lo más destacado de su carrera, incluidos dos triunfos en el Giro de Italia (2013 y 2016) y el Tour de Francia (2014).

El “Tiburón de Messina), de 36 años, se mostró encantado de volver al equipo kazajo, que considera una familia.

“Estoy muy feliz de volver al Astana, porque para mí es una verdadera familia que me ha dado mucho y junto con la que he logrado mis mayores éxitos. Conozco a la mayoría de la dirección y al personal del equipo, así que volveré al equipo que conozco muy bien. También tengo muy buenos recuerdos de visitar Kazajstán y su capital y fue una experiencia inolvidable “, dijo Vincenzo Nibali. (Giro de Italia: Nibali y Evenepoel retan a Egan Bernal y a Simon Yates)

Nibali, llamado el “Tiburón” será compañero del colombiano Miguel Ángel “Supermán” López, quien recientemente también se reincorporó a la escuadra kazaja.

Sobre sus expectativas en su segundo ciclo en el Astana, el ciclista siciliano no se fijó ninguna meta concreta, prefirió la prudencia. (“Supermán” López dio un recital y se proclama campeón en la Mont Ventoux)

“Antes que nada, para mí será un reencuentro agradable con el equipo, y me gustaría disfrutar al máximo de la nueva temporada. Por supuesto, me gustaría demostrar mi valía, lograr ciertos resultados, pero al mismo tiempo me interesa brindar mi experiencia a los compañeros jóvenes” , señaló.

Nibali estuvo cuatro temporadas en el equipo Astana y acumuló 22 victorias, incluidas Il Lombardia, el Campeonato Nacional de Italia, Tirreno-Adriatico, Giro del Trentino y Tour de Omán. Con los colores azules del equipo kazajo, Nibali ganó nueve etapas en grandes vueltas.

El director del equipo, Alexander Vinokurov, mostró su alegría por recuperar a uno de los grandes del ciclismo mundial.

“Estamos felices de que este regreso se haga realidad. Vincenzo Nibali no necesita presentación, es un verdadero campeón y líder. Probablemente, pasó los mejores años de su carrera en nuestro equipo, y creo que es simbólico que termine una gran carrera ciclista en el Team Astana”, señaló el técnico.

Para Vinokurov, “Nibali aún no ha dicho su última palabra en el ciclismo, por lo que en algunas carreras todavía podemos confiar en él como líder del equipo para lograr nuevos éxitos juntos nuevamente”.