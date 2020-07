Vincenzo Nibali: "Las carreras serán diferentes, más complejas e inciertas"

Las consecuencias de la pandemia del Covid-19 y el correspondiente parón de la temporada, harán que las clásicas y las grandes vueltas sean diferentes y todo será "más complejo es incierto", según el ciclista italiano Vincenzo Nibali, a sus 35 años pensando en alargar su carrera algún año a consecuencia del descanso obligado por el coronavirus.

Nibali, uno de los 7 corredores de la historia que han ganado Tour, Giro y Vuelta, afrontará un mes de agosto exigente con presencia en tres clásicas consecutivas, estará este sábado en la Strade Bianche, el 8 en la Milán San Remo y el 15 en Il Lombardía.

"Me gusta la Strade Bianche, pero nunca me ha ido bien. Los especialistas tienen una ventaja y ahora es una de las primeras carreras. Mamá mía, no sé qué esperar", expresa el "Tiburón" en una entrevista de la Gazzetta dello Sport.

El único corredor en activo que ha ganado Milán-San Remo e Il Lombardia, comenta antes de su regreso que "todo ha cambiado: el calor, las distancias y los kilómetros que todos hemos acumulado".

"Normalmente empezamos en la París-Niza o Tirreno-Adriático ants de entrar en una rutina de carreras. Esta ves no es así, y todo será más complejo e incierto, y todo eso puede que marque la diferencia".

Nibali considera que en las clásicas y en las grandes vueltas se van a ver carreras "totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver ".

El ganador del Tour 2014, Giro de 2013 y 2016 y Vuelta 2010, podría alargar su carrera hasta 2022, ya que la pandemia actual le ha permitido recuperarse de los esfuerzos de su larga carrera.