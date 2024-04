¡Vienen buenos tiempos!: Nuevo Chambacú ilusiona a la familia del fútbol local

Y es que aún se recuerda cuando Alexis García, exfutbolista profesional, hoy técnico de La Equidad, visitó Cartagena y conoció la cancha de Chambacú. “Yo no me explico cómo Cartagena ha dado tan buenos futbolistas teniendo como una de sus canchas principales este potrero”.

Los futbolistas no ven la hora de tener un escenario digno y de calidad. //ARCHIVO

Los sueños de miles de jóvenes en Cartagena comienzan a tomar fuerza, pues seguro que entrenando en un mejor escenario desarrollarán su talento de forma más rápida.

Carlos Mario Cortés, presidente de la Liga de Fútbol de Bolívar, dijo que: “Sabíamos en que esto pasaría con la llegada de Dumek Turbay a la Alcaldía. Él, siendo Gobernador de Bolívar, transformó el barrial de Alameda la Victoria en el Templo del Fútbol Menor, con tres hermosas canchas. Nuestros jóvenes han sufrido mucho por la falta de escenarios, hay más de 13 mil muchachos jugando fútbol en Cartagena y no hay canchas. Viendo estas primeras imágenes del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, sumado a las otras seis canchas que prometió el Alcalde a las afueras de Cartagena, nos proyectamos de manera más firme para ser la mejor cantera de futbolistas de Colombia”. ¡Increíble!: En la cancha de Chambacú juegas y de repente te sale un caballo

Henry Calderón, entrenador de Talentos Cartageneros, la persona del patio que más jugadores ha situado en equipos profesionales, agregó que: “Sin duda es un gran mensaje para la familia del fútbol, son canchas de gran nivel, con características especiales, en donde se ha pensado en el bienestar de nuestros jóvenes y en la comodidad de los familiares. Será una zona en donde se fortalecerán los lazos de familia, eso se ve muy bonito, de verdad que esperábamos algo así hace décadas, pues nos habíamos atrasados en el desarrollo con relación a otras ciudades”.

Deivis Saldarriaga, padre de familia, apuntó que: “es bueno ver que se le apunte al progreso, al desarrollo, nuestros futbolistas tienen el biotipo y el talento, pero no contábamos con los escenarios adecuados. Ahora tenemos San Fernando, Alameda y Los Calamares, que el Distrito las va a mejorar, y el Nuevo Chambacú, que pinta buenísimo. Se pueden imaginar cuántos futbolistas llegarán ahora al balompié profesional. Es lindo lo que se viene”.

Juan Diego Camelo, jugador de Expreso Rojo, de 14 años, agregó que: “me daba mucha pereza ir a jugar a Chambacú, me desmotivaba de una, pues las piedras, huecos, caracacuchas y hasta vidrios no me motivaban para nada. Ahora será diferente, estamos contentos y queremos que pase rápido el tiempo para jugar en las canchas del Nuevo Chambacú”.