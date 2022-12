Video: Samuel Eto’o se disculpa por agredir a un ciudadano en Qatar

“Me gustaría disculparme por perder los estribos y reaccionar de una manera que no corresponde a mi personalidad”, dijo Eto’o, quien ha representado al comité organizador del Mundial de Qatar como embajador de Legado Global desde 2019.

Said Mamouni, personalidad argelina de las redes sociales, publicó después un video en YouTube. Se identificó como la persona agredida y dijo que estaba en un cuartel policial en Qatar para presentar una denuncia contra Eto’o.

“Samuel peleó conmigo. Me golpeó, y una persona que lo acompañaba me empujó. Estoy aquí para presentar la denuncia. También dañó mi cámara”, dijo Mamouni.

Pero las protestas argelinas llegaron hasta la primera conferencia oficial de prensa de la selección camerunesa en Qatar, un día antes de enfrentar a Suiza. Un reportero argelino preguntó al técnico camerunés Rigobert Song si había “comprado la clasificación”.

Song no respondió.

Eto’o viajó a Qatar como presidente de la federación de Camerún, que quedó eliminada en la fase de grupos la semana pasada.

“He sido víctima de insultos y acusaciones de trampa sin evidencias”, escribió el martes. “Prometo seguir resistiéndome a las provocaciones incesantes y al hostigamiento diario por parte de algunos seguidores argelinos”.

Eto’o forma parte además del programa de Leyendas de la FIFA, que emplea a exfutbolistas para promover el fútbol.

No estaba claro en calidad de qué asistió al juego del lunes en la noche.

Los organizadores qataríes dijeron que Eto’o no era uno de sus invitados para el choque. La FIFA no respondió de inmediato a una petición de comentarios. Un vocero de la federación camerunesa no respondió a los llamados telefónicos y los mensajes para realizar declaraciones.