Video: ¿Qué hace Nairo Quintana en la Vuelta a España? Te lo contamos

Nairo Quintana está en la Vuelta a España, aunque no compitiendo. El ganador del Giro de Italia-2014 y la ronda ibérica de 2016, se encuentra siguiendo de cerca la última competencia de tres semanas del año. Lea aquí: Abierto de Estados Unidos, el Grand Slam más ruidoso del mundo

Este martes, de visita en la salida de la jornada cuatro, en Andorra la Vella, el boyacense mostró su deseo de volver a competir ante la élite del pedalismo.

No toma la partida en una carrera por etapas desde julio de 2022, cuando fue descalificado del Tour al hallársele en su cuerpo tramadol. Lea aquí: Venezuela muestra su cartas para enfrentar a Colombia en las Eliminatorias

El uso de tramadol no se considera, hasta el momento, una sustancia dopante (lo será a partir de 2024), pero la Unión Ciclista Internacional la considera peligrosa para la salud de los pedalistas, razón por la que a Quintana le borraron los resultados conseguidos en la ronda francesa, más allá de no impedirle que siguiera compitiendo. No obstante, desde entonces ningún equipo ha querido ficharlo.