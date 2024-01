Video: Novak Djokovic reta a aficionado que lo estaba insultando

El serbio Novak Djokovic (1) explicó en la rueda de prensa posterior a su victoria en la segunda ronda del Abierto de Australia frente al local Alexei Popyrin que le había dicho al aficionado que le estaba increpando que bajara a la pista y se lo dijera a la cara.

“Me ha dicho muchas cosas, mejor no lo quieras saber. Lo he aguantado durante casi todo el partido, pero al final le he dicho que si quería bajar y decírmelo a la cara. No ha tenido el coraje. Al final ha pedido disculpas desde ahí arriba”, agregó el balcánico después de estar nuevamente contra las cuerdas tras salvar cuatro pelotas de set en el cuarto parcial. Lea aquí: Javier Mascherano quiere a Messi en los Juegos Olímpicos

“Estaba vacío en muchos tramos del partido y quizás necesitaba ese episodio con el aficionado para agitarme y encontrar la intensidad necesario”, comentó.

“No me he sentido a mi mejor nivel en la última semana y es frustrante, haciendo fallos que son atípicos, pero en el deporte no puedes jugar siempre bien”, aclaró el vigente campeón después de ceder un nuevo set en dos rondas disputadas.