Video: Luis Fernando Montoya toma grado en su silla de ruedas

Luis Fernando Montoya, ampliamente conocido como ‘El Campeón de la Vida’, ha añadido un nuevo logro a su impresionante lista de triunfos al recibir un diploma como Licenciado en Educación Física y Recreación de la Universidad Minuto de Dios de Medellín, a la edad de 66 años. Montoya, quien se encuentra en una silla de ruedas desde un trágico incidente en 2004, ha demostrado que la determinación y la perseverancia no tienen límites.

La emocionante ceremonia de graduación se llevó a cabo en Medellín y contó con la presencia de seres queridos, en particular su amada esposa Adriana Herrera. Durante la ceremonia, el auditorio se puso de pie y estalló en un estruendoso aplauso en reconocimiento a la inspiradora carrera de Montoya. El exdirector técnico del Once Caldas, responsable de llevar al equipo a la victoria en la Copa Libertadores en 2004, finalmente cumplió su sueño de convertirse en un profesional del deporte.

Montoya compartió un conmovedor discurso que conmovió a los asistentes al evento, en el que relató cómo fue inspirado por un compañero del Once Caldas a continuar su educación. “Un compañero del Once Caldas que manejaba el bus, un día le dije, no te quedes manejando un bus toda la vida, estudie, prepárese y él llegó una mañana, después de yo haber quedado así, como 16 años después, y me dijo: Profe, ¿ya estudió la licenciatura? Le dije, no me interesa. Me dijo: ‘Profe, usted se acuerda de lo que me dijo y yo, sí. Me dijo: ‘usted siempre ha sido un referente, yo voy a estudiar, por usted, por mi hijo, por mi esposa’”, reveló Montoya.