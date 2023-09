Video: Kylian Mbappé se lució, pero el PSG pierde ante el Niza

Una exhibición del nigeriano Terem Moffi, una demostración de verticalidad y eficacia, sepultó en el Parque de los Príncipes al París Saint Germain que encajó su primera derrota de la temporada a pesar del empeño de Kylian Mbappé que hizo peligrar al final el triunfo visitante (2-3). Lea aquí: Así fue el debut de Neymar en Arabia Saudita

No puede con todo Mbappé, no fue suficiente. El conjunto de Luis Enrique no termina de imponer su ley en la Ligue 1. Está detrás del Mónaco, líder en las cuatro primeras jornadas y a pesar de la mejoría mostrada en las últimas fechas, antes del parón, volvió a ser superado por un equipo aparentemente inferior. Pero más ordenado y con las ideas más claras.

No le basta al PSG con Mbappé. El más fiable del campeón galo a pesar de los refuerzos llegados. Víctima del ‘virus FIFA’ no pudo contar con Marco Asensio, Fabían Ruiz y tampoco con el coreano Kang In Lee, lesionado antes de los partidos internacionales.

Falla el PSG en el peor momento. A punto de arrancar la Liga de Campeones, su auténtico objetivo cada año, y con la visita del Borussia Dortmund el martes, anunciada. Lea aquí: Luis Díaz no jugó bien con Colombia y perdería la titular con el Liverpool

Pero fue mejor el Niza que no ganaba en el Parque de los Príncipes desde noviembre del 2009. Pero todo empezó torcido para el cuadro parisino que a los diez minutos ya fue avisado con un tiro de Moffi que detuvo Gianluigi Donnarumma sin apuros.

Pero a la siguiente no perdonó el conjunto nicense, bien organizado, con una alta presión que no pudo resolver el cuadro local. Fue Mbappé el que se enredó y perdió el balón en su campo. Le llegó el balón a Jean Clair Todibo que tiró desde dentro del área; taponó primero Lucas Hernández y atento, Terem Moffi, recogió el rechace y disparó para batir por raso a Donnarumma.

El portero italiano salvó el segundo en el 26 cuando Sofiane Diop centró el balón a Kephren Thuram que tiró desde dentro del área. Salvó Donarumma que evitó un daño mayor en muchas acciones. Después pudo empatar Ousmane Dembele al recibir un pase con espacio de Mbappé. Tiró mal. Se marchó muy alto.

Acertó el PSG a la media hora. En un centro de Achraf desde la derecha. Sin mirar encontró a Mbappé. Funciona esa sociedad. El astro galo, desde la media luna, sin parar, tiró de manera certera y marcó el empate a pesar del esfuerzo de Martin Bulka.

Y se pudo poner por delante. Otra vez Achraf desde la derecha y cabezazo de Gonzalo Ramos. Rozó el palo el balón igual que en un tiro de Dembele a pase de Ramos. Eran los mejores momentos locales. Lea aquí: Se cumple un año sin el Chamo, el amigo de los futbolistas

Todo cambió después. Tras el descanso. Entró en acción Moffi y sentenció el choque. El nigeriano encontró a Gaetan Laborde que no falló desde dentro del área. La velocidad visitante dejó en evidencia al PSG que pudo encajar el tercero en una pérdida de Vitinha. Sofiane Diop se topó con Donnarumma de nuevo.