Video: jugador y árbitro se van a los golpes en pleno partido

Un torneo amateur de fútbol ha sido tendencia en las redes sociales, pero no precisamente por razones que enorgullezcan al deporte rey. Lo que se hizo viral no fue un espectacular golazo ni una jugada asombrosa, sino una brutal pelea que estalló en pleno partido entre un futbolista y el árbitro del encuentro. Estos lamentables incidentes ocurrieron en el marco del partido entre Atlético Fénix y M&M FC, válido por el Torneo Clausura de la Amateur League, un torneo con la particularidad de ser transmitido por El Canal del Fútbol, conocido por transmitir los encuentros de la Selección de Ecuador.

El partido ya estaba con un marcador de 3-0 a favor del equipo Atlético Fénix cuando se desató la triste escena que quedó registrada en las cámaras. Un jugador de M&M FC excedió sus reclamos hacia el árbitro, llegando a un punto de confrontación en el que ambos quedaron cara a cara. En un instante tenso, el futbolista tomó la camiseta del árbitro y le propinó un golpe, desencadenando así una violenta pelea en plena cancha.