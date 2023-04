Video: Jorge Luis Pinto llora ante los medios por la mala racha con el Cali

“Nunca he estado en este fondo. Lo otro es que hemos pedido seguridad. Quiero hacerle un llamado sincero y cariñoso a las barras, que sepan que el grupo, jugadores y cuerpo técnico somos honrados”, de inmediato Pinto tuvo que hacer un alto en su intervención porque su voz se quebró y dejó escapar algunas lágrimas. Le puede interesar: Muere futbolista tras ser acuchillado

Así sucedió el pasado martes, cuando el entrenador habló en rueda de prensa sobre lo que está viviendo el equipo. Pinto dijo entre otras cosas, que si él nota que un jugador no está corriendo o con buena actitud es el primero en sacarlo de la convocatoria.

Al ser aplaudido por los periodistas el entrenador continúo, “quiero que sepan que lo que ellos sintieron lo sentimos nosotros también, destrozados después de mal o bien haber corrido y metido, porque no hay un solo jugador que no corra o meta y si lo hay ya lo había sacado. No son inocentes, y analizo todo después de cada partido el comportamiento y rendimiento de cada uno”.