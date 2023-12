Video: Jhon Vásquez, el cartagenero que llegará al Independiente Medellín

Jhon Vásquez, el talentoso jugador cartagenero, estrenará equipo para el 2024, así se lo confirmó a este medio en los pasados días. Vásquez, quien jugó este año en el Deportivo Cali, vestirá los colores del Independiente Medellín para el 2024.

“Logré hacer un acuerdo con Independiente Medellín, tengo que presentarme el 2 de enero a mi nuevo equipo”, dijo el cartagenero, quien participó del Juego de Estrellas el pasado miércoles en el estadio Jaime Morón.

El cartagenero, en la charla con El Universal, también habló de su año con el Deportivo Cali, equipo que clasificó a los cuadrangulares. Lea aquí: Video: no es una inocentada, Wilmar Barrios sueña con jugar en Nacional

“Bueno el balance del equipo no fue bueno, pues no se llegó a la final, no se logró el título, en lo personal estoy tranquilo con el trabajo que hice”, agregó el que se crió en el barrio El Líbano de esta ciudad.