Video: hinchas no quisieron boletas para el Nacional vs Millonarios, ¿por qué?

La periodista Sheyla García llamó a una de las aficionadas que se encontraba en las inmediaciones del estadio para que participara de la dinámica. “La Chimbi” como se hizo llamar la aficionada, no quiso recibir las mismas porque no le gustaba la localidad occidental general, su intención era estar con la barra Los Del Sur. Le puede interesar: No paran los golpes al Barcelona, podría ser borrado de la Champions League