El cartagenero Jorge Carrascal no pasa por su mejor momento deportivo en River Plate de Argentina, equipo que dirige Marcelo Gallardo. El criado en el barrio Escallón Villa no es titular, debido a que su fútbol no se ha visto en gran dimensión, sin embargo, sigue contando con la confianza del cuerpo técnico y con el apoyo de los hinchas. El número 10 fue convocado para el partido de mañana ante Junior por la Copa Libertadores, en donde espera subir su nivel.