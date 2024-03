Video: hincha de Millonarios defiende a uno del Cali, luego es atacado por seguidores del equipo azul

El afectado, identificado como Carlos Moncada, denunció posteriormente en sus redes sociales haber sido agredido por hinchas de su propio equipo luego de intervenir para defender a un seguidor del Deportivo Cali que estaba siendo acosado. “Hoy fui víctima de violencia por parte de mi propio equipo y no tengo miedo a decirlo. Hinchas de Millonarios, son un asco completo. Me metí a defender a un hincha del Cali pidiendo fútbol en paz cuando ya no estaban haciendo nada, un asco total”. ”, expresó Moncada en su cuenta de Twitter. Lea aquí: Egan Bernal: “No esperaba el podio” en la Vuelta a Catalunya

Este incidente, aunque no interrumpió el desarrollo del partido, podría acarrear sanciones para Millonarios como club local, al no haber podido garantizar la seguridad dentro del estadio.

En cuanto al encuentro deportivo, el Deportivo Cali logró poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas al obtener un empate ante Millonarios. A pesar de la igualdad en el marcador, el ambiente en las gradas reflejó un lamentable episodio de violencia que empañó la jornada futbolística.