Video: fuerte golpiza a un hincha de Millonarios

Sin embargo, la emoción se intensificó cuando, en el minuto 33, el Huila logró el empate. Omar Bertel cometió una falta en el área al derribar a Faber Gil, lo que llevó al árbitro a señalar un penal a favor del Huila. Marcus Vinicius se encargó de capitalizar la oportunidad desde los once metros y equilibró el marcador.

Sin embargo, la alegría en el estadio se vio empañada al final del partido cuando se produjeron disturbios entre los aficionados. Las imágenes capturadas en video muestran cómo los seguidores, en este caso, los de Millonarios, se enfrentaron violentamente a un hincha vestido con la camiseta azul del equipo. Aunque no está claro lo que desencadenó el incidente y las autoridades aún no han emitido comentarios al respecto, la gravedad de la situación no puede ser ignorada, ya que la multitud agredió de manera brutal a una persona.