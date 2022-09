Vídeo: El Chamo, en el corazón de la familia de Yesus Cabrera

“Hermano la sorpresa no me la diste el día de mi cumpleaños, nunca me sorprendió verte en cada situación de mi vida, siempre apoyaste, siempre creíste, siempre estabas. Pero sí me cuesta creer que ya no estás con nosotros, dejaste un vacío grande en mi corazón. Agradezco a Dios por cruzarme en la vida contigo. Fue una amistad sin fronteras, siempre estuviste dispuesto a servir sin nada a cambio, ese fue El Chamo al que conocí y con el que me quedaré por siempre, el que me quería a mí y a los míos como si fuesen suyos, te vamos a extrañar en la familia hermano”, escribió Yesus.