Así mismo, en rueda de prensa le preguntaron a Cruz por el reclamo del técnico del 'verde' a lo cual respondió: "No sé, nunca hablé con él. No sé a qué se refería. El señor Hernán Darío Herrera está equivocado, es un hombre más grande que yo, se merece todo el respeto. Yo no hablo con mis colegas ni con los jugadores rivales. Está equivocado, le habrá parecido, no crucé palabras con él ni antes del partido ni después. No tengo nada que decirle a él", indicó.