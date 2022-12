Video: Carrascal llevó regalos y alegría a niños de Boston, Olaya y El Pozón

“Me gustó mi muñeca y espero que el otro año también venga. Carrascal es muy lindo y espero que Dios lo siga bendiciendo”, expresó.

Carrascal, por su parte, se mostró alegre y orgulloso por la buena obra. “Nada mejor que llenar de alegría a los niños, que son el futuro del país. Me siento feliz de ver que me conocen y admiran lo que hago. Espero que Dios me siga bendiciendo para yo también ayudar”, señaló el destacado jugador.

En la entrega estuvieron varias reinas de belleza de la ciudad que ayudaron a entregar los regalos.