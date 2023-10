Video: Carlos Antonio ataca a Bonnet y a Alfaro por aplaudir a James

No obstante, Vélez aprovechó estos elogios de Hernández y Alfaro hacia James para lanzar una crítica feroz a su competencia en las transmisiones de la eliminatoria. En su programa “Palabras Mayores” en Antena 2 de RCN, Vélez expresó: “No vivo del aplauso. Me interesa un sieso. Yo trabajo, estudio, me preparo y no tengo que opinar lo que diga la mayoría. Tengo esa sensación de zalamería en el medio, particularmente, con James. Si alguien le debe algo a James, pues págueselo. Pero pararse dizque a aplaudir, eso es una venta de humo, eso es populachero, tribunero. Eso que lo haga el hincha, pero no lo puede hacer un comunicador o un invitado.”