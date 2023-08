Video: Beso polémico del presidente de la Federación Española de Fútbol a jugadora

El gesto no pasó desapercibido y quedó grabado por la organización del Mundial y ha generado mucha polémica en las redes sociales.

Poco después, Hermoso subió un vídeo a sus redes dando una contundente respuesta a lo ocurrido. La jugadora se encontraba en el vestuario con sus compañeras cuando dejó claro que el beso no había sido de su gusto. “Eh, no me ha gustado”, dijo la delantera.