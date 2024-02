Video: así fue el gol de Linda Caicedo con el Real Madrid

El cuadro rojiblanco inició su carrusel de oportunidades con un remate de Boe Risa que salvó Misa con facilidad. Respondieron Linda Caicedo y Athenea, que obligaron a Lola Gallardo a emplearse a fondo. No volverían a hacerlo en toda la primera parte, porque el Atlético, durante 25 minutos, manejó el duelo a su antojo.

Y es que, la alegría blanca apenas duró siete minutos, los que tardó Eva Navarro en batir de nuevo a Misa. Un disparo magnífico de la atacante rojiblanca pegado al palo de la portería del Real Madrid bastó para desnivelar la balanza.

Entonces, el equipo de Toril se lanzó a por el empate. Introdujo en el campo a Bruun, Raso y Carmona por Athenea, Feller y Svava y el Real Madrid logró un poco más de empuje. Fruto de su necesidad, rozó las tabas con un remate de Moller desde el punto de penalti que estuvo a un paso de igualar la eliminatoria.

Y no hubo mucho más, porque el Atlético aguantó bien y se clasificó para las semifinales con justicia. Seguirá peleando por un título que ya no podrá buscar el Real Madrid que, si no hay sorpresas en Liga, se quedará con la vitrina vacía esta temporada.