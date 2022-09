Vibrante victoria de Corsarios sobre Caribbean Strom

En un partido de alto nivel técnico y de muchas emociones, el equipo Corsarios de Cartagena venció a Caribbean Storm 77-68, en el segundo partido de la serie disputado en coliseo Elías Chegwin de Barranquilla.

Esta vez el quinteto local hizo los ajustes necesarios en la defensa para llevarse una victoria muy necesaria y evitar que el conjunto isleño se llevara un botín de dos triunfos en condición de visitante.

La serie entre estos dos quintetos terminó empatada en Barranquilla 1-1.

Corsarios sumó su segunda victoria en lo que va corrido de la Liga Profesional de Baloncesto y es segundo en el grupo A detrás del líder Titanes de Barranquilla.

Los parciales del juego fueron: 19-17; 36-40; 57-59 y 77-68.

Por los cartageneros volvió a brillar a la ofensiva el norteamericano Travis Atson con 26 puntos y cuatro triples, y por Caribean Storm el mejor fue el colombiano Luis Almanza con 20 unidades.

“Estamos muy felices por esta victoria ante un gran equipo. Todo lo que planificamos antes del juego lo ejecutaron bien nuestros jugadores. No le permitimos anotar de tres puntos gracias al ajuste que hicimos en la defensa”, dijo Carlos Gil, entrenador de Corsarios.

Por su parte, Travis Atson, gran figura del juego de Corsarios indico: “es un honor para mí salir de nuevo como el mejor de la cancha, aunque el mérito también es de mis compañeros. Me he sentido muy bien en el equipo, es como una familia y se que todavía no hemos dado el máximo”.

Corsarios visitará a Búcaros de Bucaramanga este sábado y domingo en horarios por definir por la División Profesional de Baloncesto.

El grupo A lo lidera Titanes con 12 puntos (seis jugados y seis ganados), seguido por Corsarios con seis puntos (dos ganados y dos perdidos), Caribbean Storm y Tigrillos tienen cinco (uno ganado y tres perdidos) y cierra Bucaros con dos unidades (dos jugados y dos perdidos).