Verstappen: Calentando motores para el Gran Premio de Japón

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que está a un paso de revalidar el título de campeón del mundo de Fórmula Uno, declaró, con miras al Gran Premio de Japón, que se disputará este fin de semana en Suzuka, que para festejar su revalida, necesita “un fin de semana perfecto, pero” que eso “es posible” y que tendrán que “darlo todo”.

"Volvemos a Japón después de lo que parece ya bastante tiempo, así que no puedo esperar por volver a correr en Suzuka de nuevo. Me encanta Japón, tengo muy buenos recuerdos; la comida me encanta y los aficionados son muy especiales, son muy agradables y amables", explicó Verstappen, que aventaja en 104 puntos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y en 106 a su compañero, el mexicano Sergio Pérez, que viene de ganar, el pasado domingo, el Gran Premio de Singapur.

“Tenemos una nueva oportunidad de ganar el Mundial de pilotos, para lo que tenemos que necesitamos tener un fin de semana perfecto. Pero eso es algo que sería posible, por lo que tenemos que darlo todo”, comentó Verstappen, 31 veces ganador en la F1, once de ellas esta temporada.