¡Vergonzoso! Jugador del Manchester City muestra los genitales en un bar

Un defensa del Manchester City está en el ojo del huracán, después de que saliera a flote un video, en donde aparece en aparente estado de embriaguez y con una mujer que no es su esposa. Esto es lo menos importante, pues lo grave de la escena es que el futbolista, en pleno bar y delante de personas cercanas, le toca los senos a la acompañante y le muestra sus genitales. Esta exclusiva fue del periódico ‘The Sun’, quien se encargó de publicar el video. El protagonista de los hechos es el lateral inglés, Kyle Walker, quien no se ha pronunciado sobre este tema y quien no es la primera vez que está relacionado con escándalos de su vida privada. Lea aquí: Estos son los primeros clasificados a cuartos de final de Champions

“Las imágenes son realmente inquietantes. La mujer con la que está Walker no es su esposa, pero él se acerca y le toca los pechos. Te preguntas si puede ser peor, y entonces saca su pene a la vista del bar y de las mujeres con las que está. Es muy preocupante”, aseguró una de las fuentes de ‘The Sun’.