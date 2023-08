Van der Poel: “El Mundial en ruta era uno de mis grandes objetivos”

Van der Poel (Kapellen, 28 años), ganó con épica y sufrimiento, pues una caída a 16 km de meta a punto estuvo de impedir un triunfo que ya tenía en el bolsillo en el momento del accidente. “Menos mal que pude seguir después de la caída. Si me hubiera costado el título mundial, no habría podido dormir por en noches”, dijo.

"Esta victoria significa todo para mí. Era uno de los objetivos más grandes que me quedaban, y ganarlo hoy es increíble. En mi opinión, este triunfo completa mi carrera, es la mayor victoria en carretera. Todavía no puedo imaginarme usando el arcoíris durante un año", señaló Van der Poel antes de subir al podio.

El campeón mundial atacó a 22 kilómetros de la meta, conforme a un plan que tenía establecido. “Sabía que era el momento más difícil de la carrera, me sentía fuerte y vi que el resto estaba en el límite. Cuando nadie podía seguirme, me puse las alas”, comentó.

Después de la caída, y con margen suficiente, Van der Poel no asumió riesgos hasta meta. “No corrí ningún riesgo, en absoluto. En esa curva no pude evitar caerme. Estaba enojado conmigo mismo, pero a veces el suleo estaba muy resbaladizo. Menos mal que no me lesioné de importancia”.

Una victoria que para Van der Poel sirvió de “venganza” por los problemas que sufrió en el Mundial 2022 de Australia, donde tuvo un incidente en un hotel.

Van der Poel fue mejor

El belga Remco Evenepoel se despidió del maillot arcoíris de campeón del Mundo señalando la buena carrera del equipo, pero admitiendo que el nuevo campeón, el neerlandés Mathieu Van der Poel, “fue un poco mejor”.

“Disfruté la carrera y no la disfruté. Hice la carrera dura al servicio de Wout van Aert . Nos alternamos en eso y funcionó. Traté de escapar yo mismo, pero luego Pogacar cerró la brecha con todo el grupo a su rueda. Luego no vi mucho del final porque vi las estrellas, tenía las piernas destrozadas”, comentó el ya excampeón mundial.

Aunque el equipo belga controló la carrera durante muchos instantes, a la hora de la verdad les resultó inevitable contestar al ataque definitivo de Van der Poel a 22 km de meta.

“Hicimos una buena carrera, pero Mathieu van der Poel fue un poco mejor. Hubiera preferido ver a Wout como sucesor, aunque Van der Poel, Pedersen y Pogacar son grandes nombres que merecen un título mundial”, comentó.

Evenepoel, después de una carrera extenuante, vio “necesario recuperarse lo mejor posible” ante la contrarreloj de la próxima semana.