Valeria Castro, ‘La Flecha’ de Magangué, volvió a brillar en el patinaje

Sigue cumpliendo sus sueños, de a poco van apareciendo los resultados y es el premio al trabajo y a la dedicación que le pone a cada entrenamiento.

Valeria Castro Galé, patinadora de Bolívar, volvió a brillar y eso la tiene feliz. La nacida en Magangué se lució en el Festival Nacional Infantil de Patinaje, que se realizó el pasado fin de semana en el Velódromo Luis Carlos Galán, de Bogotá. Lea aquí: Valeria Castro, la niña de Magangué que fue feliz en Alemania

“Todos los días llovía en la competencia, hacia mucho frío, pero me propuse ganar el oro y lo conseguí, siento una gran alegría”, dijo Valeria, de 9 años, quien representó al Club Valores Sobre Ruedas de Magangué.

“Elías Del Valle, técnico de la selección Colombia, habló conmigo y me motivó, eso fue importante, me dijo que mi proceso iba bien y que no me desesperara y siguiera luchando por lo que quería. Primero gané una plata, pero después fui por la de oro. Compartir con el profe Elías también fue un sueño cumplido”, comentó la joven que mostró su talento ante más de 600 patinadores que se dieron cita en todo el país.

“La Flecha”, como se le conoce a Valeria por cariño en Magangué, ganó la plata en 200 metros remate y el oro en 800 metros puntos.

“Ganar estas medallas es un regalo de Dios, fue una alegría grandísima, quiero trabajar más fuerte para seguir dando buenos resultados a Magangué y Bolívar”, recalca Valeria, quien por primera vez viajó a Bogotá y se regresó con dos preseas que seguro nunca olvidará.

La joven aseguró que dará lo mejor para seguir creciendo como patinadora y representar en un futuro no muy lejano a la selección Bolívar. “Lo que más quiero es seguir ganando en el patinaje, agradezco el apoyo de Vicente Blel, gobernador de Bolívar, y de Pedro Alí, gerente de Iderbol. Ahora me prepararé para un torneo en Medellín y sé que de la mano de Dios me irá bien”, remata.