¡Va bien!: Dayan Frías sigue adelante en su sueño de llegar a las Grandes Ligas

Va bien, lo da todo en cada entreno o juego. Hace parte de la organización de los Guardianes de Cleveland, con la que jugó Clase A en este temporada. Importante: Grandes Ligas no jugará en el béisbol profesional colombiano

- Mis planes son jugar con Bolívar, lo he conversado con mi organización, veo a este grupo muy unido y eso me gusta.

- Gané experiencia, me ayudó en mi carrera a madurar, pude adquirir pequeñas cosas para mejorar mi juego.

“Fue un año lleno de salud, pude hacer los ajustes, fue feliz, el béisbol me hace feliz”, dijo Frías.

Tiene una energía única, no solo ama jugar el béisbol sino que disfruta hablando de pelota.

Sueña con dar el salto en un mañana no muy lejano al béisbol de las Grandes Ligas.

11 jonrones ha bateado en Clase A...

- Sí. No soy un bateador de poder sino ocasional, pero me ha ido bien este año gracias a Dios. He ido avanzando con los jonrones, el primer año di 4. Tuve 49 impulsadas, fue un año productivo.

¿Qué le falta a Dayan para llegar a Grandes Ligas?

- Esperar el tiempo de Dios, sigo entrenando duro, hay que seguir ganando experiencia y estar listo para cuando llegue la oportunidad. Hay que tener la cabeza fría siempre para tomar las decisiones correctas.

¿A qué pelotero admiras?

- José Reyes, el dominicano, desde niño me ha gustado su juego. Ha sido mi ídolo.

Tiene fe

En el 2024, Frías seguramente iniciará jugando Doble A, otro escalón más hacia las Grandes Ligas.

Dayan es de esos peloteros con mucho carisma, tiene una gran finura con el guante, es calidoso, con buenas manos y batea bien. Siempre está positivo, por esto terminó la entrevista diciendo: “Pronto, muchachos, volveré a este programa siendo grandes ligas, con la bendición de Dios. Es un sueño de familia, mi mamá desde el cielo es mi principal motivación. No voy a descansar hasta cumplir ese sueño”.