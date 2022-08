¿Usted lo cree? El número 9 es una “maldición” en el Chelsea

En el interior del Chelsea, uno de los equipos de renombre en la Liga Premier, se maneja una versión de que el jugador que use el dorsal número 9, no brillará en ese club, pues los goles no aparecerán. Este rumor la confirmó el mismo entrenador del equipo, el alemán Thomas Tuchel, quien en una entrevista tocó el tema.

"La gente en el club me dice que está maldito, nadie quiere usarlo, parece increíble. El que tenga el 9 no marca", aseguró el técnico un poco sorprendido.