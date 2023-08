US Open: Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, a sacar la cara por Colombia

Osorio perdió con parciales de 7-5 y 7-6(4), en un duelo luchado, en el que no pudo aprovechar los problemas de salud de su rival.

El final Jabeur, quien presentó algunas dificultades médicas, sostuvo que Camila era “una buena persona. Me preguntó si me sentía bien. Me dijo que soy una guerrera. Me disculpé por traer al médico a la cancha porque no lo hice a propósito... y me felicitó por el partido”, dijo en la transmisión oficial la ganadora.

En horas de la tarde, el turno fue para Daniel Galán, quien fue superado por Daniel Evans con parciales de 6-4, 6-2 y 7-5.

De esta manera el país se quedó sin cuota en sencillos y ahora se concentrará en hacer fuerza para que los representantes que están en dobles tengan un buen torneo.

Además de Cabal y Farah, el país tiene a Galán haciendo pareja con el chino Zhang Zhizhen, Camila Osorio junto a Linda Fruhvirtová de República Checa y Nicolás Barrientos con el sueco André Göransson.