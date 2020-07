Urshela se va en blanco con el bate, pero ayuda a la victoria de Yanquis

El colombiano Giovanny Urshela se fue en blanco en tres turnos, pero a la defensiva fue decisivo en el triunfo este domingo de los Yanquis de Nueva York 3-2 sobre los Nacionales de Washington.

Urshela hizo un out espectacular en tercera base cuando en el noveno episodio, el corredor dominicano Emilio Bonifacio trató de 'robar', sin out; pero el cartagenero mostró su malicia y lo puso out, privando de esta forma a los Nacionales de empatar el juego a tres carreras.

Yanquis, que perdían el juego 1-0, voltearon el marcador en el séptimo con dos anotaciones y otra más en el octavo para sellar la victoria. El venezolano Gleyber Torres fue el héroe del partido al batear de 4-3, un jonrón, remolcó dos carreras y anotó una.

Chad Green se agenció la victoria, con juego salvado para Zack Britton; perdió Sean Doolittle.

Urshela estuvo de séptimo en el orden al bate por la poderosa novena de Yanquis y negoció una base por bolas. De paso el cartagenero fue el único colombiano que estuvo en acción este domingo en la tarde, ya que Óscar Mercado no jugó por los Indios, que derrotaron 13-6 a los Reales; mientras que Harold Ramírez y Jorge Alfaro están en lista de lesionados por los Marlins de Miami, que superaron 11-6 a los Filis.

A las 9 de la noche, los Gigantes de San Francisco, de Dónovan Solano, se enfrentan a los Dodgers de Los Ángeles.

Fue un triunfo apretado para los Yanquis, que le ganaron la serie 2-1 a los Nacionales. Habían ganado el juego inaugural el jueves 4-1, perdieron el sábado 9-2 y este domingo se impusieron 3-2.

Las Grandes Ligas pusieron en marcha la temporada con todas las medidas de bioseguridad y sin público en los estadios.