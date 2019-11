Unidad Deportiva Rocky Valdez, sueño hecho realidad

“Estoy muy emocionado, me gusta como quedó este escenario, lo estábamos esperando hace rato, queremos lograr ahora sí la masificación de este deporte. Gracias por tenerme en cuenta y hacer que esto fuera posible. Ahora solo me queda dar mi mayor esfuerzo como siempre para dar en el blanco”, dijo Pila, quien aprovechó para lanzar sus primeras flechas en este campo.

La muerte de don Teódulo fue un duro momento para él. Pero se repuso, encontró en su tía Bienvenida López el apoyo para salir adelante. Ella es presidenta de la Liga de Tiro con Arco de Bolívar y le propuso practicar este deporte, que un principio no le gustó, pero que al cabo de unos días se metió en su corazón.

Su papá (q.e.p.d.), no alcanzó a registrarlo. El joven vivió con su abuela María Pila, quien sí lo hizo. Por eso lleva el apellido de Pila y no Lemus.

Ha sido un luchador y la vida le sigue premiando con cosas buenas. Su historia no tiene un buen inicio, pero sí un buen desarrollo.

Jercy, feliz

En esta Unidad Deportiva no solo queda el escenario de tiro con arco. También está la Pista de Patinaje Jercy Puello, que lleva este nombre en honor a la patinadora con más títulos mundiales en toda Colombia, 29 en total.

“No hay palabras para expresar el orgullo y la felicidad que tengo. Hoy otro gran sueño se me hace realidad. Agradezco a Dios, mi padres, familiares y amigos que me han apoyado en toda mi carrera deportiva. Un agradecimiento especial para Dumek Turbay, nuestro gobernador, quien me prometió un escenario con mi nombre y lo cumplió”, sostuvo Puello, mientras rodaba por la majestuosa pista de velocidad de patinaje.