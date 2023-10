Una Argentina en su mejor momento enfrenta a un golpeado Perú; Messi sigue en duda

El campeón mundial Argentina visita Lima con la gran incógnita sobre si el astro Lionel Messi jugará el martes ante un Perú desesperado por victorias y goles que no ha conseguido hasta el momento durante las eliminatorias al Mundial 2026. Le puede interesar: Cuadrangulares Finales: Leones, más efectivo, venció a Real Cartagena

“Si está bien, juega, después ya se verá cuánto”, dijo el entrenador, sin entrar en detalles. Luego, matizó e indicó “nos gustaría que siempre esté él dentro de la cancha por el bien del futbol, pero cuando no, hay que suplirlo de alguna u otra manera”.

Scaloni admitió que “puede haber alguna variante” en su más reciente esquema que le permitió una coordinada actuación grupal ante los guaraníes y en la que Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul aseguraron los ataques y frenaron los avances rivales. Presionado por las preguntas, el entrenador dijo que sí había jugadores resentidos tras el partido frente a Paraguay, pero que no los iba a mencionar.

Argentina llega a Lima con siete triunfos consecutivos después de ganar el Mundial de Qatar 2022, entre amistosos y partidos de eliminatorias. A su vez, en esta esta competencia, está invicto desde 2017 cuando Bolivia lo derrotó en La Paz por 2-0.

“El tema de los récords y la estadística están para que alguna vez se puedan romper, a mí particularmente no me interesa, me interesa que el equipo haga lo que tenga que hacer”, dijo el entrenador que nunca ha perdido un encuentro durante las eliminatorias mundialistas.

Scaloni recordó que tiene adelante a “un grupo de grandes jugadores que es muy fácil hacerle entender las cosas y que lo llevan de la mejor manera”.