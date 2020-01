Un renovado Junior arranca participación en la Liga BetPlay ante La Equidad

Con nueve caras nuevas en su nómina y dudas desde el minuto inicial de Miguel Ángel Borja, Junior de Barranquilla inicia este sábado su participación en la Liga BetPlay-I del fútbol profesional de Colombia, enfrentando a La Equidad, en partido programado para las 6:10 de la tarde en el estadio Roberto Meléndez.

Donde ya se sabe que se van a presentar las novedades es en el cuarteto defensivo. Los cuatro jugadores que venían actuando no se entrenaron con el equipo, unos porque salieron y otros porque están cumpliendo compromisos con las Selección Colombia Sub-23 y otro porque está suspendido.

Por lo anterior Fabián Viáfara, Danny Rosero, Germán Mera y Jeison Angulo, sería la defensa. De ellos el más antiguo es Germán Mera y los otros acaban de llegar al club. Estos cuatro jugadores estuvieron jugando en el primer amistoso que Junior jugó en el estadio Romelio Martínez ante Jaguares.

En el medio campo y delantera es donde se le “complica” la cosa a Julio Comesaña. Es donde ha llegado el mayor número de futbolistas y tanto el técnico como sus asistentes, Luis Amaranto Perea y Luis Ernesto Grau, han coincidido en manifestar que no se deben hacer muchos cambios para ir logrando engranar a un equipo tipo al cabo de varias jornadas.

“El grupo está todo bien, sin ningún inconveniente”, dijo Luis Grau, quien respondió a las preguntas de los periodistas este viernes después del entrenamiento matutino en la sede Adelita de Char. Y agregó que “han llegado nuevos jugadores los que se han ido acoplando a la platilla que ya estaba. Creo que estos partidos seguidos que se nos vienen nos van a servir para ir logrando eso”.

En esta zona dos jugadores parecen fijos para este primer encuentro ante el cuadro asegurador, son Leonardo Pico y Didier Moreno, quienes estuvieron juntos en ese primer entrenamiento de práctica. Los dos restantes o los tres que el técnico coloque delante de ellos, es la duda que él tendrá que resolver hasta horas previas del compromiso.

Deberá decidirse entre Luis ‘Cariaco’ González, Daniel Moreno, Sherman Cárdenas, Fredy Hinestroza, James Sánchez, Larry Vásquez, Cristian Higuita Y Teófilo Gutiérrez.

Y en el ataque también tendrá algún inconveniente, en el sentido de que si juega con un solo hombre en punta o coloca a dos. Para ello tiene a Carmelo Valencia y Miguel Ángel Borja y al mismo Teófilo Gutiérrez si lo quiere poner adelante. El primero hizo toda la fase de pretemporada, el segundo no. Tuvo alguna fatiga muscular que no le permitió actuar en los entrenamientos de fútbol ante el Unión Magdalena. Solo se pudo incorporar a las prácticas con balón desde este miércoles, no obstante, el AT Luis Grau ha dicho que el cordobés está bien.

“Miguel Ángel Borja está bien, no tiene ningún inconveniente”, dijo ante la pregunta de los periodistas sobre el estado de salud del jugador. “El grupo todo está bien, no hay ningún inconveniente”, recalcó Grau.

Tras esta respuesta, el dilema es para el entrenador colombo-uruguayo, que lo tendrá del medio campo hacia arriba y eso solo se sabrá, si lo resuelve, horas previas al cotejo de este sábado.

Las puertas del estadio se estarán abriendo dos horas antes del pitazo inicial. Este partido tendrá transmisión por el canal Premium de Win.

La posible formación de Junior para enfrentar a La Equidad sería la siguiente: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Danny Rosero, Germán Mera, Jeison Angulo; Leonardo Pico, Didier Moreno, Luis González (Sherman Cárdenas), Daniel Moreno (Fredy Hinestroza), Teófilo Gutiérrez y Carmelo Valencia (Miguel Ángel Borja).