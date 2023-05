¡Un grande menos! Remco Evenepoel no correrá el Tour de Francia 2023

El belga Remco Evenepoel, que se ha retirado del Giro de Italia al dar positivo por covid, mantendrá la planificación de la temporada y no disputará el Tour de Francia, según ha confirmado hoy el director del Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere.

"No, no estará en la salida del Tour. No vamos a trastornar su programa, no sería muy inteligente", declaró Lefevre a la radiotelevisión pública belga RTBF sobre la temporada del vigente campeón del mundo en ruta.

El director del Soudal Quick-Step prefiere que Evenepoel “se relaje un poco” y pase algo de tiempo con su esposa, Oumi Rayane, con quien se casó el pasado octubre.

"También haremos exámenes médicos, especialmente a nivel cardíaco. Entonces probablemente se reanude en el campeonato belga. ¿La Vuelta? Es demasiado pronto. ¿Y el próximo año? Podría volver al Giro a ganarlo, todo es posible. Pero es demasiado pronto para hacer un plan", añadió.

Lefevere explicó cómo reaccionó ante la noticia del positivo de Evenempoel por covid cuando estaba como líder en la clasificación y reconoció que el equipo tendría que haber informado inmediatamente a los organizadores del Giro.

“Eran las 21:33 (del domingo) cuando me enteré del positivo de Remco. Me senté, me tomé un whisky y traté de digerir la noticia. Es cierto que debimos informar a la organización de la carrera antes de oficializar la noticia”, comentó.