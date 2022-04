Como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, es hoy el principal señalado por el fracaso de la Selección Colombia rumbo a Qatar. Sin embargo, él decidió dar la cara y en diálogo con EL COLOMBIANO habló sobre los temas coyunturales de cara a encaminar al conjunto tricolor hacia el Mundial de 2026. Entre los tópicos que trató están la búsqueda del nuevo técnico y el perfil que este debe tener. También asumió la responsabilidad del fracaso y explicó varias razones. Así mismo, negó que la Federación sea una entidad burocrática y defendió la cuestionada labor de Mario Yepes, entre otros temas. ¿Cómo han sido estos días de reflexión? “Son momentos muy difíciles, nos causó mucho dolor la no clasificación de la Selección como le pasó a todo el pueblo colombiano, pero hay que tener en cuenta que el fútbol es un juego. De todas formas teníamos expectativas muy optimistas de repetir Mundial, desafortunadamente no logramos el objetivo y no queda sino recomponer donde haya que hacerlo, al igual que rectificar e iniciar un proceso nuevo para sacar adelante a la Selección Colombia en el futuro inmediato”.

¿En qué se equivocaron para no llegar a Qatar? “Hubo una serie de partidos en los que sucedieron cosas casi que insólitas, como el acumular 7 juegos consecutivos sin poder convertir un gol y más cuando sabemos que tenemos jugadores de reconocida trayectoria internacional. A mí me consta que pusieron honestidad en todo, el empeño y la lucha para lograr el objetivo, pero el juego tiene esas cosas y no lo logramos. Lo más insólito es que, con un solo gol que hubiéramos convertido en cualquiera de esos 7 partidos en los que no lo hicimos, hubiéramos accedido por lo menos al repechaje . Eso ha generado una profunda desazón, pero debemos pasar la página y pensar en el futuro inmediato”. ¿Cómo va la búsqueda del nuevo técnico? “Es una tarea difícil, ardua, pero esperemos tener la iluminación divina para elegir al nuevo entrenador, que el Comité Ejecutivo trate de escoger bien entre la baraja de candidatos que tengamos. En la pasada Eliminatoria tuvimos dos técnicos de talla mundial como Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, con manejo y experiencia en selecciones, desafortunadamente no aparecieron los resultados. Vamos a ver qué sucede, esperamos no equivocarnos, salir airosos y que cuando lo elijamos estemos tranquilos porque habremos acertado”.

¿Es cierto que Marcelo Bielsa estuvo en algún momento cerca de llegar y por no darle el manejo de la selecciones juveniles no aceptó? “No es cierto, que diga alguien en dónde él dijo eso y en qué momento. Creo que es un técnico de talla mundial, pero hasta ahora no hemos tenido ningún contacto con él”.

¿Se mantiene en que el técnico que llegue debe haber tenido experiencia en selecciones? “No necesariamente. Todos los entrenadores que han estado en selecciones tuvieron una primera vez, pero si hablamos del perfil ideal podría ser ese. Pero no podemos descartar nombres que uno crea le den garantías a un proceso exitoso con nuestra selección, esos nombres también pueden ser contemplados. No hay nada establecido, ni de nacionalidad ni preferencias. El fútbol es uno solo y hoy no hemos establecido contacto todavía con nadie. Cualquier entrenador que sea apto y que uno crea que puede ser exitoso en el manejo de la Selección sería bienvenido”. ¿Tendremos técnico antes o después del Mundial? “Es importante que esa vacante se llene en el menor tiempo posible, pero que eso no nos obligue a salir con cualquier nombre. Tenemos poco tiempo antes de empezar a competir en 2023. Lo importante es hacer un estudio serio y juicioso, y encontrar a la persona que consideremos la ideal para este nuevo periplo”.