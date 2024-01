“¡Uff, mijo! Hay Carlos Bacca para mucho rato”

Los seguidores de la gran final del fútbol colombiano del miércoles 13 de diciembre pudieron ver por televisión el momento en que Carlos Bacca Ahumada lloraba después del título alcanzado por Junior.

Lágrimas que conmovieron a todo el país.

No eran lágrimas por su tercer ‘Botín de Oro’ ni por la 10ª estrella de Junior ni por su tercer título con el equipo rojiblanco. Eran lágrimas por su madre, que lo parió y apoyó y un día le dijo que lo quería ver regresar a Colombia, para que volviera a ser campeón con Junior. Lea aquí: Jesús David Guerrero, con la ‘chispa’ intacta y muchos sueños

A muchos de los que estábamos delante del televisor se nos salieron lágrimas también, porque en medio de un momento de alegría para miles de seguidores de Junior, el hijo de Puerto Colombia recordaba a su madre Eloisa Ahumada, quien murió el martes 1 de junio 2021 en la Clínica General del Norte de Barranquilla, víctima del terrible covid-19, y quien le había pedido que regresara para ser campeón con el equipo de sus amores.

Él regresó, fue campeón, pero ella no estaba presente.

“He pasado duro con esto y solo Dios me ha salvado. De pronto nadie sabe lo que he vivido. Me he venido acá porque he perdido a mi madre y me vine un poco tarde porque ella me quería ver jugar y vine tarde, pero sé que en el cielo está contenta. Esto es por ti mi vieja, te amo. Mi madre me dijo que quería verme nuevamente en Junior campeón y goleador. No pude cumplirle porque ella está en el cielo y no me ha visto. Mi vieja era el motor de la familia y hasta hoy derramo una lágrima por ella, por eso le doy gracias a Dios, porque sabía que un día tenía que llorar y Dios permitió que fuera hoy. Gracias Dios”, dijo en medio de lágrimas al canal Win Sports.