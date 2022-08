¡Trompadas! Los compañeros en Boca Juniors que se agredieron en el camerino

Si bien oficialmente no se informó las razones de la gresca, medios deportivos locales reportaron que los jugadores se reprocharon por el bajo nivel futbolístico que mostró Boca en la primera parte del clásico.

No es la primera vez que ambos jugadores están asociados a un episodio de indisciplina. En 2021 Zambrano salió del equipo por mal comportamiento mientras el plantel estaba concentrado, mientras Benedetto llegó tarde a un entrenamiento este año y quedó fuera de un partido. Lea aquí: Video: Edinson Cavani le dijo no a Boca y sus hinchas no lo perdonan

El defensor y el delantero son considerados titulares por el entrenador Hugo Ibarra, quien no podrá disponer de ellos el miércoles ante Central en el estadio la Bombonera ni ante Defensa de visitante el próximo domingo.