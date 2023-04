Triunfazo del Real Cartagena y es segundo en la Primera B

En la segunda parte, Real Cartagena jugó mejor, supo administrar el balón y aprovechó los espacios que le dejó su rival cuando intentaba buscar el gol ante sus parciales.

En el otro choque de la jornada, Cortuluá derrotó de visitante 1-0 a Orsomarso y asumió el liderato con 21 puntos.

La décima fecha del Torneo BetPlay se completa este domingo con los siguientes partidos: Leones vs. Real Santander (2 p. m.); Valledupar vs. Deportes Quindío (3 p. m.); Fortaleza vs. Barranquilla (3.15 p. m.); Llaneros vs. Boca Junior (6:40 p. m.). Este lunes, Cúcuta vs. Bogotá (4 p. m.); Atlético vs. Patriotas (6:05 p. m.).