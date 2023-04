Tristeza de los aficionados de Oakland por la partida de Atléticos

El comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Rob Manfred, afirmó que “lo lamenta mucho por los fanáticos en Oakland” debido a los planes de los Atléticos de mudarse a Las Vegas pero desmintió las aseveraciones de la alcaldesa de Oakland de que la franquicia aprovechó las negociaciones con la ciudad para sacar ventaja.

Manfred repasó la situación durante una reunión de los editores de deportes de The Associated Press y añadió que los colistas Atléticos podrán armar un equipo más competitivo en Nevada. Le puede interesar: Acuerdo en Dimayor: las barras no tendrán más beneficios de los clubes

La franquicia anunció la semana pasada que firmó un acuerdo para adquirir una parcela de tierra para un nuevo estadio con techo retráctil cerca del Strip de Las Vegas tras no poder construir un nuevo parque en la bahía de San Francisco. Los A’s llevan jugando muchos años en el dilapidado Coliseo de Oakland, y sondearon alternativas en Fremont y San José antes de intentar construir frente al mar en Oakland. Le puede interesar: Tractores y Barrio Abajo lideran la Liga Élite de Sóftbol Masculino

Manfred había dicho anteriormente que MLB contemplaría expandirse a 32 equipos, una vez que los A’s y Rays de Tampa Bay resuelven la prolongada incertidumbre sobre sus estadios. Dijo el lunes que confía que los Rays lograrán llegar a un acuerdo para seguir en la zona de Tampa. Será entonces cuando la expansión entrará en agenda.