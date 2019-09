Torneo Interbarrios de fútbol sala causa locura en la ciudad

Desde hace varias semanas se realiza en la ciudad el Interbarrios de Fútbol Sala en rama femenina y masculina. Los fines de semana hay acción en distintos escenarios deportivos y la aceptación ha sido sorprendente.

“Es la quinta versión en rama masculina y la primera en femenina. El campeón se gana 4 millones de pesos en efectivo y el subcampeón, dos millones. Los jugadores y sus familias están dichosos con el torneo”, dijo Moisés Camerano, coordinador.

Los equipos

Son 16 equipos masculinos y 12 femeninos los que comenzaron. En masculino participaron los barrios Villa Estrella, La Esperanza, sector Obrero; La Esperanza, sector Pescador; Olaya Herrera, sector 11 de Noviembre; y Alto Bosque.

A su vez República de Venezuela, Paseo Bolívar, Getsemaní, La María, Los Corales, Los Cerezos, Bellavista, Palestina, San Francisco, Canapote y Las Palmeras.

En femenino fueron La María, Buenos Aires, San Francisco, Santa Clara, Centro Histórico, San José de los Campanos, Los Libertadores, Manga, Villanueva, Bayunca, Los Calamares, y Getsemaní.

En cuartos

El certamen está en cuartos de final, con ocho equipos en cada rama. El sábado y el domingo tienen acción en Los Calamares. Entre los duelos del sábado, que comienzan a las 2 p. m., están San Francisco vs Santa Clara, y Los Calamares vs San José de los Campanos, en femenino. En masculino Bellavista vs Palestina y Las Palmeras vs La María. El domingo hay más acción y los organizadores invitan a los cartageneros para que asistan.