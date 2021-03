“Desde el 2019 estoy acá, pues me ofrecieron una beca gracias a mi fútbol, pero también me toca cumplir académicamente. Me ha ido muy bien, primero estaba en la William Penn University y ahora me llamaron de la Midland University que es mucho mejor, pues aquí hay más beneficios, ya que tienen muchos contactos con clubes profesionales”, dijo el hijo de Pedrito Pereira y Eliana Bustillo, los mismos que han sido un apoyo fundamental en la carrera de Tomás.

“Las expectativas son altas con esta universidad, ya que en los últimos seis años ha ido cuatro veces a los nacionales y la idea es seguir en esa línea”, agregó el futbolista.