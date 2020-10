Deportes Tolima empató este martes 2-2 con Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, en juego válido por la fecha 12 de la Liga Betplay Dimayor, pero mantuvo el liderato del torneo pese a la victoria de sus más cercanos rivales.

El juego en el estadio de Ibagué era uno de los que más emociones generaba en la apertura de una nueva jornada del fútbol colombiano, pues enfrentaba al líder del torneo y un Millonarios, que está antepenúltimo en la tabla y que venía urgido de resultados.

Y saltó a la grama del Manuel Murillo Toro a hacer un juego inteligente que le permitiera arañar puntos en la casa del líder, algo que se veía complicado hasta los primeros 35 minutos del partido, cuando ya se encontraba abajo en el marcador por dos goles.

El primero en marcar fue Jaminton Campaz, quien recibió desde el costado izquierdo un centro a ras de piso de Omar Albornoz y de primera, sin parar el esférico, la tomó de media vuelta y la mandó a guardar sobre el palo de la mano izquierda del portero Cristian Vargas, al minuto 22.

La segunda anotación llegó por intermedio de Andrey Estupiñán, quien de contra le ganó la espalda a la defensa del cuadro bogotano y definió fuerte abajo a la salida de Vargas, que nuevamente nada pudo hacer para evitar una nueva caída de su portería.

El descuento de Millonarios llegó en un cobro desde el punto penal, tras una falta en el área discutida sobre Cristian Arango, que al final cambió por gol el volante Juan Carlos Pereira, a los 41 minutos. El empate del cuadro embajador llegó también por la vía del penal, esta vez ejecutado por Ayron del Valle.

OTROS JUEGOS

El juego entre Independiente Santa Fe y Alianza Petrolera en el estadio El Campín abrió la fecha 12, con triunfo para los locales, por goleado, 4-1, con lo que se consolidó en el grupo de los ocho mejores del torneo con 23 puntos, uno menos que el líder Tolima.

En el primer tiempo el partido finalizó con empate a un gol, producto de las anotaciones de Jorge Ramos, para el local, a los 13 minutos del compromiso, y la igualdad conseguida por Julián Zea, a los 39 minutos, que ponían las cosas duras para los bogotanos.

Sin embargo, en la segunda parte Santa Fe prendió motores y pasó derecho. A los 48 minutos llegó la anotación de Enrique Serje, después a los 81 nuevamente Jorge Ramos y a los 87 llegó la anotación de Luis Manuel Seijas, para asegurar la goleada.

La jornada también tuvo el juego entre Once Caldas y Deportivo Pereira, que terminó igualado a dos goles. Las acciones en el estado Palogrande iniciaron con un gol tempranero de Alejandro Artunduaga, que sorprendió a los locales y los obligó a remar desde el principio del compromiso.

La segunda anotación del visitante llegó a los 35 minutos por intermedio de Danny Cano, con lo que el cuadro matecaña jugó con tranquilidad la mayor parte del partido. A los 70 David Lemos puso el descuento para los blancos y en el tiempo de adición Mender García salvó los papeles para el local.

En el cierre de la jornada de este martes, Atlético Nacional venció 2-1 al Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López. Por los verdes anotaron Jarlan Barrera y Deinner Quiñones, mientras que el descuento llegó por intermedio de Germán Gutiérrez.

Este miércoles continuará el desarrollo de la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor, con los juegos: Cali vs. La Equidad, Envigado vs. América y Junior vs. Pasto.