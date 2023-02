Tito Puccetti, sometido a una delicada operación

El periodista y narrador deportivo bolivarense Tito Puccetti está retirado de la televisión.

Tito, relator en las transmisiones y programas del canal Win Sports, tiene varios días que no aparece en la pantalla. ¿La razón?

Fue operado, le realizaron una cirugía de columna, algo complicada. Tito dijo que sentía un dolor agudo en la espalda, “Me sentía como torcido”.

A través de su cuenta de Instagram, el narrador bolivarense, nacido en Calamar, compartió una imagen en un centro médico de Bogotá, en la que permanece en la cama tras la operación.

Puccetti fue operado por el cirujano Roberto Díaz, quien fue compañero de él en el colegio.

“Quedé torcido, como casi paralizado. Fui al médico y me dijo ‘usted tiene un disco salido y eso produce muchos dolores’. Y no lo pensé dos veces”, contó Puccetti.

El relator precisó que fueron muchos años postergando la cirugía, “alrededor de diez, pero el pasado Mundial de Catar fue un momento definitivo para tomar la decisión”, aseguró.

El presentador reveló: “En el Mundial la pasé muy mal, y llegué y le dije a mi compañero de colegio Roberto Díaz, un neurocirujano de los mejores que hay, ‘opéreme’. Él ya me había dicho que me tenía que operar y, bueno, es una operación dura, me cambiaron los discos malos y ya. Estoy recuperándome, llevo una semana de recuperación y ahí vamos”.