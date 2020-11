En un partido en el que imperó el dominio de los lanzadores sobre los bateadores, la novena de Tigres de Cartagena derrotó 1 carrera por 0 a su similar de Gigantes de Barranquilla, por la Liga Profesional Colombiana de Béisbol Supergiros - BetPlay Temporada 2020-2021, que ambas disputaron en el estadio Édgar Rentería de la Capital del Atlántico.

Los lanzadores, Porfirio López, por Tigres, y Hugo Beltrán, por Gigantes, mantuvieron el juego cerrado. El primero permitió 1 hit, concedió un tiquete gratis y ponchó a 4, en cuatro entradas; mientras que el segundo, permitió 3 imparables y ponchó a 3, también actuó en cuatro innings.

Tigres se montó en el juego en la parte baja de la sexta entrada, cuando Dióver Ávila fue golpeado, Ronaldo Hernández murió con un elevado al jardinero derecho; Juan Santana falló con otro elevado al jardinero central; Carlos Martínez chocó imparable al centerfield, y Ávila llegó a tercera base; luego vino José Martínez, quien conectó el hit para remolcar desde la tercera a Ávila y poner arriba 1-0 a la novena cartagenera.

El equipo Tigres tuvo la posibilidad de aumentar la cuenta en el séptimo episodio, cuando colocó dos hombres en bases con un out y luego las llenó con dos, pero no apareció el batazo oportuno para empujar a los que se quedaron anclados esperando el remolque. En el octavo tuvo la misma situación, pero no hubo el batazo oportuno.

El juego lo ganó Sugar Ray Marimón, quien actuó en una entrada; lo perdió Hernán Guzmán, quien estuvo en un episodio. El salvado se lo acreditó José Valdespina.

Por Tigres se destacaron con el madero, Carlos Martínez, de 3-2; José Contreras, de 3-1, con una remolcada. Por Gigantes, lo hizo Snéider Batista, de 3-1.

La novena de Tigres conectó cuatro imparables, anotó 1 carrera, recibió 2 bases por bolas, se poncharon 4 de sus peloteros y cometieron una pifia.

Gigantes, que fue visitante, conectó 3 incogibles, recibieron dos tiquetes gratis, se poncharon 7 hombres y cometieron 2 errores.

La novena de Tigres vuelve al ruedo este martes 1 de diciembre enfrentando a Caimanes, en partido programado para las 8:36 de la noche en el estadio Édgar Rentería.