Tigres del Licey buscará su segundo título consecutivo en la Serie del Caribe

Bolívar no cree en nadie: goleó 3-0 a Cauca en Ibagué

Bolívar no cree en nadie: goleó 3-0 a Cauca en Ibagué

“Estamos orgullosos de lo que hicimos, no complacidos, queríamos esa final pero desafortunadamente las cosas no se dieron, le damos todo el crédito a República Dominicana que jugó un gran partido. No hemos terminado, el viernes vamos a ir por ese tercer lugar, porque es importante y los muchachos se lo merecen”, comentó el panameño José Mayorga, elegido como el mejor piloto de la Serie del Caribe.

VENEZUELA DESCARRILA A CURAZAO Y SE METE A LA FINAL

Venezuela, vio cuestionadas sus credenciales como uno de los favoritos del torneo, pero supo remontar para vencer 6-2 a Curazao, con lo que se instaló en la final.

Será el segundo año consecutivo que Dominicana y Venezuela se midan en la final del certamen caribeño. Los Tiburones de la Guaira buscarán vengar la derrota que los Tigres del Licey propinaron el año pasado a los Leones del Caracas en el duelo por el título.

Abajo por dos carreras en la cuarta entrada, Ramón Flores conectó un sencillo productor de una carrera y Luis Torrens remolcó dos más con otro imparable para darles la ventaja a los Tiburones.

Flores empujó otra carrera con un doble y Leonardo Reginatto remolcó dos más también con un palo de dos esquinas, en un ataque de tres anotaciones en el sexto capítulo que aseguró la victoria de Venezuela.

“Asumí este reto con mucho compromiso y con mucha alegría. Obviamente no pensaba tener tan buenos resultados como hasta ahora, yo siempre en el terreno de juego doy el cien por ciento y eso es lo que estoy haciendo para ayudar al equipo de Venezuela”, comentó Flores.

Los Suns de Curazao se despidieron tras su mejor participación histórica en el torneo.

Los Tiburones buscarán su primer título de Serie del Caribe como franquicia, y el octavo para Venezuela como país.

“Para ganar hay que ganarles a los mejores, sabemos de la historia de Dominicana, pero nosotros desde que llegamos dijimos que veníamos a ganar no queremos menos que eso, y vamos a pelearles el título”, comentó Ozzie Guillén, piloto de Venezuela.

A primera hora, 3 p. m., Curazao se medirá a Panamá por el tercer lugar, ambos encuentros se disputarán este viernes en el Marlins Park para clausurar la Serie del Caribe. A las 8 p. m. chocarán venezolanos y dominicanos.

LA HISTORIA

Los países más ganadores de la Serie del Caribe son:

1. República Dominicana, 22

2. Puerto Rico, 16

3. México, 9

4. Cuba, 8

5. Venezuela, 7

6. Panamá, 2

7. Colombia (Caimanes de Barranquilla), 1